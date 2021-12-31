Кевин Дюрант и Джоэл Эмбиид объяснились за стычку после матча НБА

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант дали комментарии после конфликта, случившегося в последнем матче их команд. Перепалка игроков началась ещё на последних секундах встречи, но продолжилась и после финального свистка.

«Это лучшая команда в конференции. Признаюсь, я их очень уважаю. Всегда говорю, что могу делать всё на баскетбольной площадке. Не так много парней способны на такое. И если и есть кто-то, кого я считаю талантливее себя, то это определённо он. Я очень уважаю его и восхищаюсь его игрой», — приводит слова Эмбиида USA TODAY.



«Если вы наблюдали, как мы с Джоэлом играем друг против друга, то замечали, что такое случалось в каждом матче, даже в Матче всех звёзд. Мы просто очень сильно уважаем друг друга, и дух соперничества, который есть в каждом из нас, порой просто выходит наружу. Это часть игры», — цитирует Дюранта ESPN US.