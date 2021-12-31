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Женщина получила серьёзные повреждения после того, как игрок НБА попал ей мячом в голову

Женщина получила серьёзные повреждения после того, как игрок НБА попал ей мячом в голову
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Болельщица «Шарлотт Хорнетс» Изабелла Фитц, посетившая матч своей любимой команды с клубом «Хьюстон Рокетс» (123:99), получила тяжёлые травмы. Девушке в голову угодил неточно посланный во время встречи мяч, отчего он даже потеряла равновесие и упала.

Всё началось с потери, которую допустил форвард «Рокетс» Кристиан Вуд. Из-за этого мяч прошёл выше его товарища по команде и прилетел на трибуну, где и попал в голову Изабеллы.

Посмотреть видео можно на странице NBA on ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Удар по голове был таким сильным, что я, честно говоря, понятия не имела, что там произошло. Когда я встала, то была дезориентирована, и у меня звенело в ушах», — цитирует Фитц Inside Edition.

После проведённого обследования выяснилось, что у девушки сотрясение мозга и перелом скулы. По словам Изабеллы, на больничном она будет вынуждена просидеть в течение трёх недель.

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