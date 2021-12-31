Гомельский отреагировал на мнение, что ЦСКА нужно убрать пятерых игроков текущего состава
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Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу сразу пятерых игроков ЦСКА.
«Стоит ли ЦСКА продлевать контракты с Никитой Курбановым, Дэниелем Хэкеттом, Семёном Антоновым, Марюсом Григонисом и Габриэлем Лундбергом? Мне кажется, вместо них можно найти игроков посильнее», — поинтересовались у Владимира.
«Вы перечисляете сразу целую пятёрку игроков ЦСКА. При этом, как я понимаю, исходите из низкой результативности этих игроков, не обращая внимания, какую пользу эти игроки приносят в защите, на подборе. У меня же в голове несколько другие фамилии, причём их только две. И ещё. Где найти сразу целую пятёрку игроков высокого класса?» — ответил Гомельский.
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