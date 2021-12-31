Гомельский отреагировал на мнение, что ЦСКА нужно убрать пятерых игроков текущего состава

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу сразу пятерых игроков ЦСКА.



«Стоит ли ЦСКА продлевать контракты с Никитой Курбановым, Дэниелем Хэкеттом, Семёном Антоновым, Марюсом Григонисом и Габриэлем Лундбергом? Мне кажется, вместо них можно найти игроков посильнее», — поинтересовались у Владимира.



«Вы перечисляете сразу целую пятёрку игроков ЦСКА. При этом, как я понимаю, исходите из низкой результативности этих игроков, не обращая внимания, какую пользу эти игроки приносят в защите, на подборе. У меня же в голове несколько другие фамилии, причём их только две. И ещё. Где найти сразу целую пятёрку игроков высокого класса?» — ответил Гомельский.

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