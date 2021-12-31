Игрок российского клуба стал MVP 18-го тура Евролиги

Защитник «Зенита» Билли Бэрон признан MVP 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.



В матче с «Црвеной Звездой» (80:76 ОТ) Бэрон записал себе в актив 25 очков (4/4 двухочковых, 5/9 трёхочковых, 2/3 штрафных), четыре подбора и шесть передач при рейтинге эффективности 30 баллов. Бэрон — второй игрок в истории «Зенита», ставший MVP тура Евролиги. В прошлом сезоне это делал разыгрывающий Кевин Пангос.



Разыгрывающий «Маккаби» Скотти Уилбекин набрал 31 балл эффективности в матче с «Монако», но не смог стать MVP из-за поражения команды. В пятёрку лучших игроков также вошли форвард УНИКСа Джон Браун (28 баллов), форвард «Басконии» Рокас Гедрайтис (25 баллов) и центровой «Басконии» Стивен Инок (25 баллов).

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