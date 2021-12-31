Назван главный кандидат на отчисление из «Лейкерс»

Известный эксперт НБА, журналист Брайан Виндхорст выразил мнение, что центровой Деандре Джордан является вероятным кандидатом на отчисление из «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Деандре Джордан выступает очень плохо. Из-за этого Леброну сейчас частенько приходится играть в центре. «Лейкерс» действительно были вынуждены использовать Джеймса в центре, то же самое было с Кармело Энтони, и это смехотворно. Так что вполне возможно, что «Лос-Анджелес» решит избавиться от Деандре», — приводит слова Виндхорста MSN со ссылкой на подкаст Brian Windhorst & The Hoop Collective.
Джордан перешёл в «Лейкерс» в сентябре этого года, подписав с клубом однолетний контракт. В минувшем сезоне в составе «Бруклин Нетс» Деандре сыграл в 57 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 7,5 очка, 7,5 подбора и 1,6 передачи.
- 31 декабря 2021
-
17:00
-
16:05
-
15:17
-
14:58
-
14:08
-
13:28
-
12:55
-
11:39
-
10:36
-
10:27
-
09:31
-
06:02
-
05:31
-
00:28
- 30 декабря 2021
-
23:59
-
23:11
-
21:56
-
20:43
-
19:47
-
18:47
-
18:30
-
17:41
-
16:31
-
15:43
-
14:47
-
14:37
-
13:05
-
12:47
-
11:40
-
10:22
-
09:11
-
09:08
-
09:05
-
08:50
-
06:37