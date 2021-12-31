Назван главный кандидат на отчисление из «Лейкерс»

Известный эксперт НБА, журналист Брайан Виндхорст выразил мнение, что центровой Деандре Джордан является вероятным кандидатом на отчисление из «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Деандре Джордан выступает очень плохо. Из-за этого Леброну сейчас частенько приходится играть в центре. «Лейкерс» действительно были вынуждены использовать Джеймса в центре, то же самое было с Кармело Энтони, и это смехотворно. Так что вполне возможно, что «Лос-Анджелес» решит избавиться от Деандре», — приводит слова Виндхорста MSN со ссылкой на подкаст Brian Windhorst & The Hoop Collective.



Джордан перешёл в «Лейкерс» в сентябре этого года, подписав с клубом однолетний контракт. В минувшем сезоне в составе «Бруклин Нетс» Деандре сыграл в 57 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 7,5 очка, 7,5 подбора и 1,6 передачи.

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