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Леброн Джеймс назвал главную проблему «Лейкерс»

Леброн Джеймс назвал главную проблему «Лейкерс»
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о главной игровой проблеме своей команды.

«Есть разница между неосторожными потерями и потерями в атаке. Нам нужно сократить количество потерь без причины. Те, которые просто не нужны. Все могут совершать потери в атаке, это нормально. Но неосторожные потери, когда ты просто отдаёшь мяч сопернику без прессинга, это то, из-за чего мы оказываемся в беде», — цитирует Джеймса Fadeaway World.

Напомним, накануне состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА в Мемфисе (США), в котором на стадионе «ФедЭксФорум» «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержал «Мемфис» со счётом 104:99. Значительный вклад в успех хозяев внёс Джа Морант – у него 41 очко и 10 подборов. В «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на счету которого 37 очков и 13 подборов.

В 36 матчах регулярного чемпионата «Лейкерс» одержали всего 17 побед. Команда занимает седьмую позицию в турнирной таблице Западной конференции.

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