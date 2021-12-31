Умер легендарный 10-кратный чемпион НБА

10-кратный чемпион НБА Сэм Джонс умер в возрасте 88 лет, сообщает официальный сайт лиги.
Джонс начал делать первые шаги в баскетболе, выступая за школьную команду института Лоринберга. Затем он учился в Центральном университете Северной Каролины. За четыре года в университетской команде Сэм Джонс набрал 1770 очков (в среднем 17,7) и сделал 909 подборов (в среднем 9,1).
Джонс выступал в течение 12-летней карьеры только за клуб НБА «Бостон Селтикс», который выбрал его на драфте 1957 года в первом раунде под 8-м номером. Джонс был известен как цепкий снайпер и набрал свыше 15 000 очков за карьеру в НБА. Он участвовал в пяти Матчах всех звёзд НБА и считался одним из лучших атакующих защитников в его поколении.
Сэма Джонса 3 раза включали во вторую сборную всех звёзд НБА (1965-1965), и он является 10-кратным чемпионом НБА — больше в истории лиги только у его одноклубника Билла Расселла. В 1984 году его ввели в Зал славы баскетбола. В 1996 году Джонса включили в число 50 величайших игроков НБА.
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