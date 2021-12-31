Янис Тимма и Анна Седокова приняли участие в откровенной фотосессии на Новый год

Экс-игрок «Химок» и УНИКСа Янис Тимма вместе с женой, популярной певицей Анной Седоковой, принял участие в откровенной новогодней фотосессии.
«Лучший мой подарочек это ты», – написала Седокова на своей странице в «Инстаграме».
Янис и Анна поженились 6 сентября 2020 года, но решили не афишировать это событие и рассказали о нём лишь через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было.
Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от которого у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака с Максимом Чернявским и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
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