«Лейкерс» разгромили «Портленд» с разницей +39 благодаря дабл-даблу Леброна с 43 очками

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла на стадионе Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США). Победу одержали хозяева со счётом 120:108. В команде «Юты» блистал защитник Донован Митчелл, он набрал 39 очков, сделал 6 подборов и 5 передач. Лучшим игроком «Миннесоты» стал Энтони Эдвардс, набравший 26 очков.



В другой игре «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл у «Портленд Трэйл Блейзерс» на домашней площадке Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США) со счётом 139:106. Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс из «Лейкерс», у него дабл-дабл из 43 очков и 14 подборов. У гостей отметился Бен Маклемор, у него 28 очков и 4 подбора.