«Лейкерс» разгромили «Портленд» с разницей +39 благодаря дабл-даблу Леброна с 43 очками
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла на стадионе Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США). Победу одержали хозяева со счётом 120:108. В команде «Юты» блистал защитник Донован Митчелл, он набрал 39 очков, сделал 6 подборов и 5 передач. Лучшим игроком «Миннесоты» стал Энтони Эдвардс, набравший 26 очков.
В другой игре «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл у «Портленд Трэйл Блейзерс» на домашней площадке Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США) со счётом 139:106. Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс из «Лейкерс», у него дабл-дабл из 43 очков и 14 подборов. У гостей отметился Бен Маклемор, у него 28 очков и 4 подбора.
НБА - регулярный чемпионат
01 января 2022, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
139 : 106
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 43, Монк - 18, Энтони - 16, Уэстбрук - 15, Джонсон - 10, Ривз - 10, Хортон-Такер - 10, Эллингтон - 6, Брэдли - 5, Ариза - 3, Бэйзмор - 3, Джонс, Джордан, Дэвис, Коллисон, Нанн, Рондо, Хафф, Ховард
Портленд Трэйл Блэйзерс: Маклемор - 28, Лиллард - 18, Нэнс - 13, Пауэлл - 12, Эллеби - 9, McGriff - 7, Перри - 7, Снелл - 6, Смит - 4, Литтл - 2, Cumberland, Williams, Блевинс, Браун, Зеллер, Ковингтон, Макколлум, Нуркич, Саймонс, Уотфорд
НБА - регулярный чемпионат
01 января 2022, суббота. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
120 : 108
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Юта Джаз: Митчелл - 39, Богданович - 24, Кларксон - 20, Гобер - 14, Гэй - 12, Форрест - 4, Батлер - 3, Уайтсайд - 2, Хьюз - 2, Азубуике, Инглс, Конли, О'Нил, Они, Пэскелл, Фиттс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Бисли - 22, Макдэниелс - 12, Беверли - 11, Ноуэлл - 10, Рид - 7, Вандербилт - 5, Найт - 5, Больмаро - 3, Лейман - 3, Маклафлин - 2, Монро - 2, Окоги, Принс, Райт, Расселл, Таунс
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