«Финикс» подписал известного центрового НБА

«Финикс Санз» намерен заключить соглашение с центровым Бисмаком Бийомбо, пребывающем в настоящее время в статусе свободного агента. Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.



По сведениям источника, речь идёт о 10-дневном контракте, по истечении которого «Финикс» может оставить игрока не более долгий срок.



Бийомбо — седьмой номер драфта 2011 года. Свою карьеру в НБА он начинал именно в составе «Шарлотт Хорнетс», где провёл и минувший сезон со следубющими показателями в среднем за матч: 5,0 очка, 5,3 подбора и 1,1 блок-шота.



Напомним, в прошлом матче регулярного чемпионата НБА «Финикс» на выезде встречался с «Бостон Селтикс». Встреча завершилась убедительной победой хозяев со счётом 123:108.