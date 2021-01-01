Леброн Джеймс установил феноменальный рекорд в истории НБА в первом матче после 37-летия

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, 30 декабря отпраздновавший 37-летие, стал обладателем очередного рекорда Национальной баскетбольной ассоциации. В матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» он набрал более сорока очков (при этом выполнив более пяти трёхочковых), а также сделал больше 10 подборов менее чем за 30 минут игрового времени. Как сообщается на странице StatMuse в «Твиттере», прежде такая статистика не покорялfсь никому.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте NBA.
Напомним, «Лейкерс» одолели «Портленд» со счётом 139:106. Самым результативным игроком в составе обеих команд стал оформивший дабл-дабл Леброн Джеймс (43 очка, 14 подборов). У гостей лучшей результативностью отметился Бен Маклемор, у него 28 очков и 4 подбора.
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