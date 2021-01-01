Килиан Мбаппе отреагировал на 37-летие Леброна Джеймса

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поздравил лидера клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с днём рождения. 30 декабря звёздному баскетболисту исполнилось 37 лет.
«С днём рождения», — написал Мбаппе, разместив также их совместное фото в «сториз» своего «инстаграма».
Кроме того, на отдыхе в Дубае Мбаппе появился в футболке из фильма «Космический джем 2», в котором Леброн исполнил главную роль.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории НБА, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.
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