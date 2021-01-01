Кевин Дюрант объяснил, почему не посмотрел новый фильм про Человека-паука

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, являющийся фанатом комиксов серии Marvel, рассказал, почему не посмотрел новый фильм «Человек-паук: Нет пути домой».



«Мне не удалось попасть в кинотеатр. Я не знаю, безопасно ли это», — цитирует Дюранта журналист Кристиан Уинфилд в «Твиттере».

Отметим, что таким образом баскетболист старается обезопасить себя от попадания в ковид-протокол.



Напомним, в конце декабря Кевин Дюрант не смог помочь своей команде в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за попадания в коронавирусный протокол.



Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота. Дюрант стал вторым игроком в истории «Нетс», набравшим не менее 150 очков за 4 матча. По этому показателю он сравнялся с Винсом Картером, которому такое достижение покорилось в 2005 году.