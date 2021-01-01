Леброн рассказал, как отпраздновал день рождения, после которого установил два рекорда НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, как он провёл день рождения.



«Я в прямом смысле провёл его на диване. Просто сидел, смотрел фильмы, пил вино и текилу. Вчера в 10:30 вечера я уже был в постели», – приводит слова Джеймса ESPN.



30 декабря Джеймсу исполнилось 37 лет. 1 января Джеймс набрал 43 очка, 14 подборов и реализовал 5 трёхочковых бросков за 29 минут в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (139:106).



Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, который набрал как минимум 40 очков и сделал 14 подборов в одном матче. Кроме того, Леброн впервые в истории покорил статистическую линию 40+ очков, 10+ подборов при 5+ точных трёхочковых менее чем за 30 минут на площадке.

«Я не чувствую, что провёл в лиге 19 лет. Иногда чувствую, потому что мне напоминают об этом каждый день. Время от времени надо напоминать людям, что ты всё ещё способен играть на высоком уровне. Если для победы команды я должен набирать много очков, я не против. Я не из тех, кто выйдет и просто так сделает кучу бросков. В последних матчах я не только много набираю, но и эффективен. Горжусь этим как игрок», – сказал Джеймс.