Шакил О'Нил назвал игрока НБА, который нравится ему больше всего

Легендарный центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил, который считает своим любимым игроком Стефена Карри, рассказал, кто в ближайшее время может стать его новым любимым игроком.
«Если Яннису Адетокунбо удастся выиграть новый титул, я стану его самым большим поклонником. Но ему понадобится тренер получше Майка Буденхольцера», – цитирует О’Нила Parlons Basket со ссылкой на подкаст Роберта Хорри.
Напомним, О'Нил особенно ценит Адетокунбо и никогда не скрывал этого. Несколько месяцев назад он «завещал» ему прозвище Супермен, полагая, что это прозвище должно принадлежать звезде «Бакс», а не Дуайту Ховарду.
Напомним, недавно форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал лидером гонки за звание самого ценного игрока НБА, отмечается на официальном сайте лиги. В нынешнем сезоне чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2021 года в среднем за матч набирает 27,6 очка, совершает 11,4 подбора и отдаёт 5,8 результативных передачи.
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