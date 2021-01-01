Орри: «Бакс» не выиграют второй титул подряд, так как они не должны были выиграть первый

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри заявил, что «Милуоки Бакс» не удастся завоевать второй чемпионский титул подряд.

«Не думаю, что у какой-либо команды когда-нибудь будет шанс выиграть три чемпионата подряд. Возможно, кто-то выиграет два, но что касается трёх, я сомневаюсь.

Можно даже сказать, что любая команда может выиграть два титула подряд. Посмотрите, что сделали «Лейкерс». Они выиграли чемпионат, а в следующем сезоне у них уже была совсем другая команда.

Всем понятно, что «Бакс» не выиграют второй титул подряд, потому что они не должны были выиграть первый. Они выиграли только из-за «большого пальца», – сказал Орри в подкасте Big Shot Bob.

Напомним, имеется в виду большой палец Кевина Дюранта. На последних секундах основного времени 7-го матча серии плей-офф «Милуоки Бакс» – «Бруклин Нетс» Дюрант наступил на трёхочковую линию, из-за чего его бросок на победу оказался двухочковым и игра перешла в овертайм, где «Бакс» победили.