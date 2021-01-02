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«Милуоки» разгромил «Нью-Орлеан» благодаря трипл-даблу Адетокунбо

«Милуоки» разгромил «Нью-Орлеан» благодаря трипл-даблу Адетокунбо
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-Форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев паркета со счётом 136:113.

Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 35 очков, 16 подборов и 10 передач. В составе «Пеликанс» лучшей результативностью отметился центровой Джексон Хейс – 23 очка, 7 подборов и 1 передача.

Дабл-дабл удалось оформить защитнику «Нью-Орлеана» Джошу Харту – 14 очков, 11 подборов и 9 передач.

Напомним, «Милуоки» (25-13) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НБА текущего сезона, «Нью-Орлеан» (13-23) – на предпоследнем, 14-м, на Западе.

НБА - регулярный чемпионат
02 января 2022, воскресенье. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
136 : 113
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Нвора - 23, Холидэй - 21, Аллен - 16, Портис - 14, Коннотон - 9, Хилл - 8, Казинс - 5, Мамукелашвили - 3, Мэттьюз - 2, DeLaurier, Smart, Адетокунбо, Дивинченцо, Лопес, Миддлтон, Оджелей, Худ
Нью-Орлеан Пеликанс: Хэйс - 23, Грэм - 14, Джонс - 14, Темпл - 14, Харт - 14, Александер-Уолкер - 13, Эрнангомес - 11, Саторански - 5, Кларк - 3, Мёрфи - 2, Hunt, Альварадо, Валанчюнас, Джеймс, Ингрэм, Лозада, Льюис, Маршалл, Уильямсон, Харпер
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