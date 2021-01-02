«Милуоки» разгромил «Нью-Орлеан» благодаря трипл-даблу Адетокунбо

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-Форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев паркета со счётом 136:113.

Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 35 очков, 16 подборов и 10 передач. В составе «Пеликанс» лучшей результативностью отметился центровой Джексон Хейс – 23 очка, 7 подборов и 1 передача.

Дабл-дабл удалось оформить защитнику «Нью-Орлеана» Джошу Харту – 14 очков, 11 подборов и 9 передач.

Напомним, «Милуоки» (25-13) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НБА текущего сезона, «Нью-Орлеан» (13-23) – на предпоследнем, 14-м, на Западе.