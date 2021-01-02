В топ-клубе Евролиги 7 игроков заразились коронавирусом

Сразу семь игроков «Анадолу Эфес» сдали положительные тесты на коронавирус. Кроме того, COVID-19 заразился один сотрудник команды. Об этом сообщили в официальном «твиттере» турецкого клуба. Все заразившиеся в настоящее время изолированы от остальной команды.



«Игроки изолированы и проходят все необходимые процедуры. Желаем им скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении пресс-службы «Анадолу Эфес».



Следующим матч в регулярном чемпионате Евролиги турецкий клуб должен сыграть с «Баварией». Встреча запланирована на 7 января. Начало — в 20:30 по московскому времени.



В турнирной таблице Евролиги «Анадолу Эфес» занимает восьмое место после 18 проведённых встреч. На счету клуба из Турции 27 очков. Лидером с 33 очками является «Барселона».

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