Оскароносная актриса опубликовала фото с Леброном, чтобы попрощаться с 2021 годом

Знаменитая американская актриса Бри Ларсон поделилась с подписчиками своего «инстаграма» новой фотографией. На снимке вместе с ней присутствует форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
«2021 год может уходить прямо сейчас. Я готова», — подписала фото Ларсон.
Фотографию можно посмотреть на странице Бри Ларсон в «Инстаграме».
Отметим, что с Леброном Ларсон пересекалась на съёмочной площадке. Вместе они снимались в фильме «Девушка без комплексов».
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.
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