Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич назвал самого впечатляющего игрока НБА

Никола Йокич назвал самого впечатляющего игрока НБА
Комментарии

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал, что считает лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри самым впечатляющим игроком в НБА на данный момент.

«Безусловно, самый впечатляющий игрок НБА — Стеф Карри. Я всем это говорю. Если вам не нравится смотреть, как он играет, вероятно, вы вообще не любите баскетбол.

Глядя на его движения, иногда ловлю себя на мысли: «Посмотрите, что творит этот парень». Он продолжает попадать из раза в раз.Порой он бросает с такого расстояния, с которого я бы даже не добросил до кольца.

Также отмечу Дюрэнта. Мне кажется, что это лучший игрок атакующего плана на данный момент. Против него невозможно защищаться. В лиге нет игроков, которые могли бы его остановить», — сказал Йокич на YouTube-канале Arena Sport TV.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022