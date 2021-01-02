Никола Йокич назвал самого впечатляющего игрока НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал, что считает лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри самым впечатляющим игроком в НБА на данный момент.
«Безусловно, самый впечатляющий игрок НБА — Стеф Карри. Я всем это говорю. Если вам не нравится смотреть, как он играет, вероятно, вы вообще не любите баскетбол.
Глядя на его движения, иногда ловлю себя на мысли: «Посмотрите, что творит этот парень». Он продолжает попадать из раза в раз.Порой он бросает с такого расстояния, с которого я бы даже не добросил до кольца.
Также отмечу Дюрэнта. Мне кажется, что это лучший игрок атакующего плана на данный момент. Против него невозможно защищаться. В лиге нет игроков, которые могли бы его остановить», — сказал Йокич на YouTube-канале Arena Sport TV.
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