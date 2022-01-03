Шакил О'Нил назвал фаворитов на участие в финале НБА. Это не «Лейкерс»

Легендарный центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил, дал прогноз по поводу того, кто в этом году встретится в финале лиги.

«На западе лидирует «Голден Стэйт Уорриорз», потому что никто не ожидал, что он будет настолько хорош. На востоке — «Бруклин Нетс», который делает своё дело. Поэтому в финале НБА я бы хотел увидеть матч «Голден Стэйт Уорриорз» с «Бруклин Нетс», — приводит слова О'Нила Essentially Sports.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной Соединённых Штатов Америки Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.