Шакил О'Нил назвал фаворитов на участие в финале НБА. Это не «Лейкерс»
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Легендарный центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил, дал прогноз по поводу того, кто в этом году встретится в финале лиги.
«На западе лидирует «Голден Стэйт Уорриорз», потому что никто не ожидал, что он будет настолько хорош. На востоке — «Бруклин Нетс», который делает своё дело. Поэтому в финале НБА я бы хотел увидеть матч «Голден Стэйт Уорриорз» с «Бруклин Нетс», — приводит слова О'Нила Essentially Sports.
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной Соединённых Штатов Америки Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
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