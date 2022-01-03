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26 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Миннесоту»

26 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Миннесоту»
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На стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 108:103.

НБА - регулярный чемпионат
03 января 2022, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Монк - 22, Уэстбрук - 20, Брэдли - 14, Энтони - 14, Хортон-Такер - 6, Ариза - 3, Ривз - 2, Джонсон - 1, Бэйзмор, Джонс, Джордан, Дэвис, Коллисон, Нанн, Рондо, Хафф, Ховард, Эллингтон
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 23, Эдвардс - 18, Ноуэлл - 17, Бисли - 16, Беверли - 12, Макдэниелс - 7, Найт - 4, Вандербилт - 3, Принс - 3, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Монро, Окоги, Райт, Расселл, Таунс

Леброн Джеймс стал самым результативным игроком «Лейкерс», набрав 26 очков. В составе гостей 23 очка набрал Наз Рид.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс обошел Гэри Пэйтона по числу проведенных матчей за карьеру и поднялся на 16-е место в истории НБА по этому показателю. Также баскетболист поднялся на четвёртую строчку истории лиги по исполненным штрафным броскам.

30 декабря Леброн Джеймс отпраздновал свой 37-й день рождения, а в первом же матче после этого набрал 43 очка, сделал 14 подборов и реализовал 5 трёхочковых за 29 минут на площадке. «Лейкерс» в том матче обыграли «Портленд Трэйл Блэйзерс» (139:106).

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