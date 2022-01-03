26 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Миннесоту»

На стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 108:103.

Леброн Джеймс стал самым результативным игроком «Лейкерс», набрав 26 очков. В составе гостей 23 очка набрал Наз Рид.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс обошел Гэри Пэйтона по числу проведенных матчей за карьеру и поднялся на 16-е место в истории НБА по этому показателю. Также баскетболист поднялся на четвёртую строчку истории лиги по исполненным штрафным броскам.

30 декабря Леброн Джеймс отпраздновал свой 37-й день рождения, а в первом же матче после этого набрал 43 очка, сделал 14 подборов и реализовал 5 трёхочковых за 29 минут на площадке. «Лейкерс» в том матче обыграли «Портленд Трэйл Блэйзерс» (139:106).