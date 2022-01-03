Количество заражённых коронавирусом в «Барселоне» достигло 11 человек перед матчем с ЦСКА

Испанский баскетболист «Барселоны» Серхи Мартинес стал уже 11-м человеком в команде, у которого обнаружили коронавирус. Помимо него, в клубе заражены ещё 7 игроков и 3 члена тренерского штаба.

7 января испанская команда должна будет провести выездную встречу с московским ЦСКА в рамках Евролиги, однако существует вероятность, что этот матч будет перенесён.

Напомним, вчера сообщалось о том, что сезон Евролиги может быть прерван в связи с очередной вспышкой коронавируса.

Уже сегодня состоится конференция между 13 командами Евролиги с многолетними лицензиями, которые примут решение по поводу целесообразности двухнедельного перерыва, так как несколько игр чемпионата уже было перенесено, а новые случаи заражения появляются всё чаще.