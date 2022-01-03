Расселл Уэстбрук: мне разрешено совершать промахи и терять мяч

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук дал комментарий по поводу своих неудачных выступлений за новую команду в нынешнем сезоне.
«Моя игра не зависит от бросков или от того, потеряю ли я мяч. Я промазал несколько бросков — это часть игры, мне разрешено промахиваться. Я могу это делать. Как и любой другой игрок, я могу это делать. Мне тоже можно терять мяч, это всё часть игры», — приводит слова Уэстбрука Fadeaway World.
Недавно Леброн Джеймс и Расселл Уэстбрук покорили редкое достижение в истории «Лейкерс». Они стали третьей парой одноклубников в истории «Лос-Анджелеса», которой удавалось оформить по трипл-даблу в одном матче. До них это делали Мэджик Джонсон и Карим Абдул-Джаббар в 1982 году, а также сам Леброн вместе с Лонзо Боллом.
- 3 января 2022
-
11:36
-
10:28
-
09:10
-
07:57
-
07:18
-
05:43
-
05:31
-
04:57
-
00:27
- 2 января 2022
-
23:26
-
22:35
-
21:41
-
20:18
-
19:32
-
18:35
-
17:34
-
16:43
-
15:41
-
14:06
-
13:36
-
11:54
-
10:39
-
09:39
-
09:32
-
09:23
-
09:07
-
07:43
-
05:16
- 1 января 2022
-
22:53
-
22:43
-
22:29
-
19:50
-
19:43
-
18:44
-
17:22