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Расселл Уэстбрук: мне разрешено совершать промахи и терять мяч

Расселл Уэстбрук: мне разрешено совершать промахи и терять мяч
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук дал комментарий по поводу своих неудачных выступлений за новую команду в нынешнем сезоне.

«Моя игра не зависит от бросков или от того, потеряю ли я мяч. Я промазал несколько бросков — это часть игры, мне разрешено промахиваться. Я могу это делать. Как и любой другой игрок, я могу это делать. Мне тоже можно терять мяч, это всё часть игры», — приводит слова Уэстбрука Fadeaway World.

Недавно Леброн Джеймс и Расселл Уэстбрук покорили редкое достижение в истории «Лейкерс». Они стали третьей парой одноклубников в истории «Лос-Анджелеса», которой удавалось оформить по трипл-даблу в одном матче. До них это делали Мэджик Джонсон и Карим Абдул-Джаббар в 1982 году, а также сам Леброн вместе с Лонзо Боллом.

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