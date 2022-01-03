Шакил О'Нил назвал легенду НБА, у которой он научился больше всего в жизни

Легендарный центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил рассказал, что Мэджик Джонсон был для него самой влиятельной звездой НБА.

«Я был местной звездой в Сан-Антонио. Я был местной звездой в Батон-Руж, а Мэджик Джонсон — настоящая суперзвезда. Он брал меня в клубы, и я видел Тома Круза, Эдди Мёрфи и всех этих людей, и думал про себя: «Вот какими должны быть суперзвёзды», — приводит слова О'Нила Essentially Sports.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной Соединённых Штатов Америки Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.