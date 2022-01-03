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Томпсон заработал $ 84 млн за 2,5 года без игры. Это больше, чем за всю предыдущую карьеру

Томпсон заработал $ 84 млн за 2,5 года без игры. Это больше, чем за всю предыдущую карьеру
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Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон заработал $ 84 млн за 2,5 года, в течение которых он ни разу не появлялся на паркете в официальном матче из-за травмы. По подсчётом Fadeaway World за всю предыдущую карьеру американец заработал около $ 79 млн.

Томпсон готовится к возвращению в строй после двух с половиной пропущенных сезонов. 31-летний баскетболист не выходил на площадку в матчах НБА с момента финальной серии 2019 года с «Торонто Рэпторс», когда получил разрыв крестообразной связки. В 2020-м Томпсон порвал ахилл на тренировке, когда восстановился после предыдущей травмы. Долгожданное возвращение Клэя должно состояться в этом сезоне в одном из январских домашних матчей «Уорриорз».

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