Томпсон заработал $ 84 млн за 2,5 года без игры. Это больше, чем за всю предыдущую карьеру
Поделиться
Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон заработал $ 84 млн за 2,5 года, в течение которых он ни разу не появлялся на паркете в официальном матче из-за травмы. По подсчётом Fadeaway World за всю предыдущую карьеру американец заработал около $ 79 млн.
Томпсон готовится к возвращению в строй после двух с половиной пропущенных сезонов. 31-летний баскетболист не выходил на площадку в матчах НБА с момента финальной серии 2019 года с «Торонто Рэпторс», когда получил разрыв крестообразной связки. В 2020-м Томпсон порвал ахилл на тренировке, когда восстановился после предыдущей травмы. Долгожданное возвращение Клэя должно состояться в этом сезоне в одном из январских домашних матчей «Уорриорз».
Комментарии
- 3 января 2022
-
13:38
-
12:28
-
11:36
-
10:28
-
09:10
-
07:57
-
07:18
-
05:43
-
05:31
-
04:57
-
00:27
- 2 января 2022
-
23:26
-
22:35
-
21:41
-
20:18
-
19:32
-
18:35
-
17:34
-
16:43
-
15:41
-
14:06
-
13:36
-
11:54
-
10:39
-
09:39
-
09:32
-
09:23
-
09:07
-
07:43
-
05:16
- 1 января 2022
-
22:53
-
22:43
-
22:29
-
19:50
-
19:43
Партнерский контент