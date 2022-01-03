Чарльз Баркли: если бы я играл вместе с Пиппеном и Родманом, то у меня тоже был бы титул

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли считает, что если бы он играл в одной команде со Скотти Пиппеном и Деннис Родманом, то он стал бы чемпионом лиги.

«Если я как-то подкалываю Джордана, то он обязательно поднимает после этого тему «Как много у тебя перстней?». Он всегда бросает мне этот вопрос, ведь мне не посчастливилось играть со Скотти Пиппеном. Если бы у меня были Скотти Пиппен и Деннис Родман, то у меня тоже был бы титул. Я люблю своих товарищей по команде, но они не были так хороши, как Скотти и Деннис», — приводит слова Баркли Fadeaway World.

Ранее Баркли говорил о том, что не смог выиграть титул в «Хьюстон Рокетс» из-за того, что лидеры той команды Хаким Оладжьювон и Клайд Дрекслер были уже слишком стары.