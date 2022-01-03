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Тьерри Анри назвал легендарного игрока НБА, который стал дня него источником вдохновения

Тьерри Анри назвал легендарного игрока НБА, который стал дня него источником вдохновения
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Бывший французский футболист Тьерри Анри поделился мнением по поводу легендарного баскетболиста Аллена Айверсона.

«Аллен Айверсон не выиграл титул, как мы все знаем. Но иногда дело не в том, что ты выиграл, а в том, что ты оставил после себя. Аллен Айверсон для меня был тем парнем, который говорил всем: «Вы можете сделать это, несмотря ни на что».

Он играл от всей души, несмотря ни на что. Кто бы ни был перед ним, он всегда давал понять: «Я лучше тебя». Это до сих пор вызывает мурашки по коже, потому что этот парень сделал очень многое», — приводит слова Анри The Sports Rush.

В 1997 году Айверсона признали новичком года НБА, а в 2001-м — самым ценным игроком НБА. Аллен является 11-кратным участником Матча звёзд НБА (2000-2010). В 2001 и 2005 годах признавался самым ценным игроком Матча всех звёзд.

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