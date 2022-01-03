Тьерри Анри назвал легендарного игрока НБА, который стал дня него источником вдохновения

Бывший французский футболист Тьерри Анри поделился мнением по поводу легендарного баскетболиста Аллена Айверсона.
«Аллен Айверсон не выиграл титул, как мы все знаем. Но иногда дело не в том, что ты выиграл, а в том, что ты оставил после себя. Аллен Айверсон для меня был тем парнем, который говорил всем: «Вы можете сделать это, несмотря ни на что».
Он играл от всей души, несмотря ни на что. Кто бы ни был перед ним, он всегда давал понять: «Я лучше тебя». Это до сих пор вызывает мурашки по коже, потому что этот парень сделал очень многое», — приводит слова Анри The Sports Rush.
В 1997 году Айверсона признали новичком года НБА, а в 2001-м — самым ценным игроком НБА. Аллен является 11-кратным участником Матча звёзд НБА (2000-2010). В 2001 и 2005 годах признавался самым ценным игроком Матча всех звёзд.
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