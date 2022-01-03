В Евролиге приняли решение после встречи, где обсуждались действия из-за вспышки COVID-19

13 команд Евролиги с долгосрочными лицензиями провели конференцию, на которой обсуждались дальнейшие действия из-за вспышки коронавируса в клубах, сообщает инсайдер Арис Баркас. Как сообщает источник, на телеконференции было принято решение сократить срок пребывания на карантине для сдавших положительный тест на коронавирус с 14 дней до 7-10 дней.
Окончательное решение будет принято 4 января. Речи о приостановке сезона на встрече не шло.
Примечательно, что сокращение срока карантина уже было предпринято в НБА, но в Европе это потребует рассмотрения различных сводов правил в каждой стране.
Израильские СМИ сообщали, что на встрече могут обсудить приотснаовку сезона, однако, судя по информации инсайдеров, этот вопрос всё же не стоял на повестке дня.
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