Энес Кантер: позор! НФЛ решила сотрудничать с Китаем

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер раскритиковал НФЛ за сотрудничество с Китаем.



«Позор! У НФЛ долгая история наказания игроков, которые говорят против несправедливости. Неудивительно, что НФЛ решила сотрудничать с Китаем, чтобы заработать на своём спортивном рынке миллиард долларов в тот самый момент, когда нарушения прав человека в Китае и геноцид стали вирусными новостями», — написал Энес Кантер в своём «твиттере».

Недавно НФЛ объявила об обширной инициативе Home Marketing Areas (HMA). Эта инициатива позволяет командам НФЛ проводить по одной международной игре каждый сезон. Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Германия, Мексика и Испания являются странами-участницами контракта на мероприятие. НФЛ также не поддержала «Black Lives Matter» и решила штрафовать игроков и команды, преклонившие колени ради акции.

Ранее Кантер критиковал власти Китая за политику в отношении Тибета и уйгурского населения, а также назвал главу КНР Си Цзиньпина «жестоким диктатором». После этого в Китае удалили все матчи «Бостон Селтикс» из своего интернета и перестали транслировать новые матчи с участием команды.