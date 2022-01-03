«Кливленд» официально объявил о переходе Рэджона Рондо

«Кливленд Кавальерс» официально объявили о совершении трёхстороннего обмена с участием «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс». Об этом «Кавальерс» сообщили на официальном сайте клуба.
В результате обмена «Нью-Йорк Никс» получил от «Кливленда» защитника Дензела Валентайна и драфт-права на Ванг Чжелиня и Брэда Ньюли. Кроме того, «Лейкерс» выплатили денежную компенсацию. В свою очередь, «Лейкерс» получили драфт-права на Луи Лабери от «Никс». Рэджон Рондо, соответственно, пополнил ряды «Кливленда».
Рондо вернулся в «Лос-Анджелес» этим летом, подписав с клубом однолетний контракт. В этом сезоне Рэджон в среднем набирает 3,1 очка и 3,7 передачи. «Кливленд» рассматривает Рондо как замену Рики Рубио, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок.
Напомним, в составе «Лейкерс» Рондо становился чемпионом НБА в 2020 году. Клуб из Лос-Анджелеса после этого не стал продлевать контракт с игроком. Рондо перешёл в «Атланту Хоукс», которая перед дедлайном обменяла его в «Лос-Анджелес Клипперс». В межсезонье «Клипперс» отправили Рондо в «Мемфис», который сразу дал понять, что не рассчитывает на 35-летнего баскетболиста.
- 3 января 2022
-
23:51
-
22:02
-
20:52
-
19:39
-
18:56
-
17:58
-
16:52
-
15:42
-
14:21
-
13:38
-
12:28
-
11:36
-
10:28
-
09:10
-
07:57
-
07:18
-
05:43
-
05:31
-
04:57
-
00:27
- 2 января 2022
-
23:26
-
22:35
-
21:41
-
20:18
-
19:32
-
18:35
-
17:34
-
16:43
-
15:41
-
14:06
-
13:36
-
11:54
-
10:39
-
09:39
-
09:32