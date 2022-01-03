«Кливленд» официально объявил о переходе Рэджона Рондо

«Кливленд Кавальерс» официально объявили о совершении трёхстороннего обмена с участием «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс». Об этом «Кавальерс» сообщили на официальном сайте клуба.



В результате обмена «Нью-Йорк Никс» получил от «Кливленда» защитника Дензела Валентайна и драфт-права на Ванг Чжелиня и Брэда Ньюли. Кроме того, «Лейкерс» выплатили денежную компенсацию. В свою очередь, «Лейкерс» получили драфт-права на Луи Лабери от «Никс». Рэджон Рондо, соответственно, пополнил ряды «Кливленда».



Рондо вернулся в «Лос-Анджелес» этим летом, подписав с клубом однолетний контракт. В этом сезоне Рэджон в среднем набирает 3,1 очка и 3,7 передачи. «Кливленд» рассматривает Рондо как замену Рики Рубио, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок.



Напомним, в составе «Лейкерс» Рондо становился чемпионом НБА в 2020 году. Клуб из Лос-Анджелеса после этого не стал продлевать контракт с игроком. Рондо перешёл в «Атланту Хоукс», которая перед дедлайном обменяла его в «Лос-Анджелес Клипперс». В межсезонье «Клипперс» отправили Рондо в «Мемфис», который сразу дал понять, что не рассчитывает на 35-летнего баскетболиста.