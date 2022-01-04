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Определены игроки недели в НБА

Определены игроки недели в НБА
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант и защитник «Чикаго Буллз» Демар Дерозан были признаны игроками недели в НБА.

Джа Морант вместе с «Мемфис Гриззлиз» выиграл три матча из трёх на минувшей неделе. В этих встречах разыгрывающий набирал в среднем 34,7 очка, совершал 6,7 подбора и отдавал 4,7 передачи.

Демар Дерозан на минувшей неделе принял участие в четырёх встречах. «Чикаго» одержал четыре победы в этих матчах. В этих встречах защитник «Буллз» набирал в среднем 27,8 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 7,3 передачи.

«Мемфис Гриззлиз» с 23 победами и 14 поражениями занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго Буллз» с 24 победами и 10 поражениями возглавляет турнирную таблицу Востока.

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