Определены игроки недели в НБА

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант и защитник «Чикаго Буллз» Демар Дерозан были признаны игроками недели в НБА.



Джа Морант вместе с «Мемфис Гриззлиз» выиграл три матча из трёх на минувшей неделе. В этих встречах разыгрывающий набирал в среднем 34,7 очка, совершал 6,7 подбора и отдавал 4,7 передачи.



Демар Дерозан на минувшей неделе принял участие в четырёх встречах. «Чикаго» одержал четыре победы в этих матчах. В этих встречах защитник «Буллз» набирал в среднем 27,8 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 7,3 передачи.



«Мемфис Гриззлиз» с 23 победами и 14 поражениями занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго Буллз» с 24 победами и 10 поражениями возглавляет турнирную таблицу Востока.