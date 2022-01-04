«Голден Стэйт» победил «Майами». «Портленд» переиграл «Атланту»

На стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Майами Хит». Хозяева победили со счётом 115:108. Джордан Пул из «Голден Стэйт» набрал 32 очка, а в составе «Майами» самым результативным игроком стал Джимми Батлер, набравший 22 очка.
В параллельном матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Атланту Хоукс» на стадионе «Мода-центр» в Портленде (США). Хозяева победили – 136:131. Анферни Саймонс внёс наибольший вклад в победу «Портленда», набрав 43 очка. Трей Янг из «Атланты» набрал дабл-дабл из 56 очков и 14 передач, но даже это не помогло его команде выиграть.
«Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз» – со счётом 122:104 победили гости. Серж Ибака из «Клипперс» набрал 17 очков, а Энтони Эдвардс из «Тимбервулвз» – 28.
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