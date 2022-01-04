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«Голден Стэйт» победил «Майами». «Портленд» переиграл «Атланту»

«Голден Стэйт» победил «Майами». «Портленд» переиграл «Атланту»
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На стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Майами Хит». Хозяева победили со счётом 115:108. Джордан Пул из «Голден Стэйт» набрал 32 очка, а в составе «Майами» самым результативным игроком стал Джимми Батлер, набравший 22 очка.

В параллельном матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Атланту Хоукс» на стадионе «Мода-центр» в Портленде (США). Хозяева победили – 136:131. Анферни Саймонс внёс наибольший вклад в победу «Портленда», набрав 43 очка. Трей Янг из «Атланты» набрал дабл-дабл из 56 очков и 14 передач, но даже это не помогло его команде выиграть.

«Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз» – со счётом 122:104 победили гости. Серж Ибака из «Клипперс» набрал 17 очков, а Энтони Эдвардс из «Тимбервулвз» – 28.

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2022, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
115 : 108
Майами Хит
Майами
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 32, Уиггинс - 22, Пэйтон II - 14, Бьелица - 10, Портер - 10, Карри - 9, Луни - 6, Грин - 5, Ли - 3, Куминга - 2, Тоскано-Андерсон - 2, Игуодала, Кьоцца, Муди, Томпсон, Уайзмен, Уэзерспун
Майами Хит: Батлер - 22, Мартин - 19, Хироу - 18, Лоури - 16, Гай - 14, Сильва - 8, Такер - 6, Юртсевен - 5, Chalmers, Holman, Адебайо, Винсент, Гарретт, Дедмон, Моррис, Окпала, Оладипо, Робинсон, Стаускас, Страс, Хайсмит, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
04 января 2022, вторник. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
136 : 131
Атланта Хоукс
Атланта
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 43, Пауэлл - 26, Литтл - 22, Нуркич - 21, Маклемор - 10, Уотфорд - 5, Ковингтон - 4, Смит - 3, Нэнс - 2, Cumberland, McGriff, Williams, Блевинс, Браун, Зеллер, Лиллард, Макколлум, Перри, Снелл, Эллеби
Атланта Хоукс: Янг - 56, Капела - 22, Хаертер - 18, Луваву-Кабарро - 8, Оконгву - 8, Райт - 8, Галлинари - 7, Мэйс - 4, Barber, Brown Jr., Ellison, Hill, Oliver, Tillman, Богданович, Джонсон, Дьенг, Клемонс, Коллинс, Купер, Л. Уильямс, Реддиш, Хантер
НБА - регулярный чемпионат
04 января 2022, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 122
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Клипперс: Ибака - 17, Уинслоу - 15, Moon - 13, Моррис - 12, Эннис - 10, Джонсон - 9, Коффи - 9, Мэнн - 7, Джексон - 5, Скрабб - 4, Габриэль - 2, Бледсо - 1, Батюм, Бостон, Джордж, Зубац, Кеннард, Леонард, Престон, Хартенштайн
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Макдэниелс - 18, Принс - 17, Рид - 13, Беверли - 11, Бисли - 11, Вандербилт - 8, Ноуэлл - 8, Окоги - 4, Маклафлин - 2, Найт - 2, Больмаро, Лейман, Монро, Райт, Расселл, Таунс
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