Трей Янг установил рекорды сезона, «Атланты» и в истории НБА

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (131:136) набрал 56 очков и сделал 14 ассистов. Это первый в истории лиги матч с такими показателями, а 56 очков — это рекорд результативности в истории «Атланты» и в нынешнем розыгрыше НБА. Янг превзошёл форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, набравшего 51 очко в декабре.

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Напомним, летом баскетболист подписал новый пятилетний контракт с «Атлантой». Если по итогам сезона-2021/2022 Янг попадёт в символическую пятёрку, то соглашение будет рассчитано на $ 207 млн. Если нет, то зарплата игрока составит $ 172 млн. Продление вступит в силу с 2022 года. В прошлом сезоне он помог «Хоукс» выйти в финал Восточной конференции, набирая 25,3 очка, 3,9 подбора и 9,4 передачи в среднем за игру.