«Майами» потерял Джимми Батлера, восстановившегося 10 дней назад после прошлой травмы

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер получил травму голеностопа в матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз» (108:115).

Инцидент произошёл в концовке третьей четверти. Батлер владел мячом, однако поскользнулся и упал. Уйти с паркета баскетболист сумел только с помощью партнёров по команде. После этого лидер «Майами» участие в игре больше не принимал.

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Примечательно, что, несмотря на досрочное завершение матча, Батлер стал самым результативным игроком своей команды, набрав 22 очка. Самым результативным игроком всей встречи стал Джордан Пул из «Голден Стэйт» (32 очка).

Напомним, в начале ноября Батлер выбыл на два месяца как раз из-за травмы голеностопа.