Кевин Дюрант высказался о Джа Моранте, который переиграл его в матче НБА

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант дал комментарий по поводу разыгрывающего «Мемфис Гриззлис» Джа Моранта. Напомним, что сегодня ночью «Мемфис Гриззлис» в гостях одержали победу в матче с «Бруклин Нетс» — 118:104. Морант стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков.

«Он просто контролирует ход игры. Он всегда был эффективным игроком, который может работать на месте разыгрывающего, но он также превратился в главного снайпера. Он играет в отличном темпе, играет с радостью и энтузиазмом, и вы видите, как он расцветает на наших глазах. Я имею в виду, что со времен колледжа он находится на этом пути, и как баскетбольному болельщику вам не терпится увидеть, какими будут его дальнейшие годы», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.