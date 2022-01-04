Кевин Дюрант высказался о Джа Моранте, который переиграл его в матче НБА
Поделиться
Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант дал комментарий по поводу разыгрывающего «Мемфис Гриззлис» Джа Моранта. Напомним, что сегодня ночью «Мемфис Гриззлис» в гостях одержали победу в матче с «Бруклин Нетс» — 118:104. Морант стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков.
«Он просто контролирует ход игры. Он всегда был эффективным игроком, который может работать на месте разыгрывающего, но он также превратился в главного снайпера. Он играет в отличном темпе, играет с радостью и энтузиазмом, и вы видите, как он расцветает на наших глазах. Я имею в виду, что со времен колледжа он находится на этом пути, и как баскетбольному болельщику вам не терпится увидеть, какими будут его дальнейшие годы», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.
Комментарии
- 4 января 2022
-
12:27
-
11:31
-
10:12
-
09:18
-
08:53
-
06:58
-
05:59
-
00:40
- 3 января 2022
-
23:51
-
22:02
-
20:52
-
19:39
-
18:56
-
17:58
-
16:52
-
15:42
-
14:21
-
13:38
-
12:28
-
11:36
-
10:28
-
09:10
-
07:57
-
07:18
-
05:43
-
05:31
-
04:57
-
00:27
- 2 января 2022
-
23:26
-
22:35
-
21:41
-
20:18
-
19:32
-
18:35
-
17:34
Партнерский контент