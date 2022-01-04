Джош Харт отреагировал на недавний трансферный ход «Челси»

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джош Харт дал комментарий по поводу того, что футбольный клуб «Челси» продлил контракт с Тьяго Силвой.

Он процитировал их официальный пресс-релиз со знаменитой кричалкой, которая часто звучит на домашнем стадионе клуба.

Публикация доступна в «твиттере» Джоша Харта.

Напомним, бразилец подписал с клубом новый годичный контракт и останется на «Стэмфорд Бридж» до лета 2023 года. Защитник провёл 22 матча за столичную английскую команду, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Вместе с «Челси» он побеждал в Лиге чемпионов и выигрывал Суперкубок УЕФА. Сейчас ему 37 лет, в составе национальной команды Бразилии Силва отыграл 98 матчей.