Джош Харт отреагировал на недавний трансферный ход «Челси»
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Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джош Харт дал комментарий по поводу того, что футбольный клуб «Челси» продлил контракт с Тьяго Силвой.
Он процитировал их официальный пресс-релиз со знаменитой кричалкой, которая часто звучит на домашнем стадионе клуба.
Публикация доступна в «твиттере» Джоша Харта.
Напомним, бразилец подписал с клубом новый годичный контракт и останется на «Стэмфорд Бридж» до лета 2023 года. Защитник провёл 22 матча за столичную английскую команду, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Вместе с «Челси» он побеждал в Лиге чемпионов и выигрывал Суперкубок УЕФА. Сейчас ему 37 лет, в составе национальной команды Бразилии Силва отыграл 98 матчей.
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