ЦСКА разгромил «Автодор» и поднялся на первое место в Единой лиге ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА встречался с саратовским «Автодором». Счёт встречи — 92:65 в пользу армейцев. Самым результативным игроком встречи стал грузинский форвард столичного клуба Торнике Шенгелия — на его счету 18 очков.

С самого начала встречи ЦСКА начал доминировать в счёте и после первой четверти лидировал с разницей в 6 очков. Во второй четверти подопечные Димитриса Итудиса увеличили своё преимущество и на большой перерыв ушли с комфортным счётом 52:36.

В третьей четверти московский коллектив продолжил отрываться от соперника и к последнему отрезку матча подошёл с преимуществом в 27 очков. В последние 10 минут команды на двоих набрали всего 28 очков (по 14).

После этой победы ЦСКА сравнялся с «Автодором» и УНИКСом в турнирной таблице. У всех команд по 8 побед и по 2 поражения. Они возглавляют турнирную таблицу чемпионата.