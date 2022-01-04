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ЦСКА разгромил «Автодор» и поднялся на первое место в Единой лиге ВТБ

ЦСКА разгромил «Автодор» и поднялся на первое место в Единой лиге ВТБ
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА встречался с саратовским «Автодором». Счёт встречи — 92:65 в пользу армейцев. Самым результативным игроком встречи стал грузинский форвард столичного клуба Торнике Шенгелия — на его счету 18 очков.

С самого начала встречи ЦСКА начал доминировать в счёте и после первой четверти лидировал с разницей в 6 очков. Во второй четверти подопечные Димитриса Итудиса увеличили своё преимущество и на большой перерыв ушли с комфортным счётом 52:36.

В третьей четверти московский коллектив продолжил отрываться от соперника и к последнему отрезку матча подошёл с преимуществом в 27 очков. В последние 10 минут команды на двоих набрали всего 28 очков (по 14).

После этой победы ЦСКА сравнялся с «Автодором» и УНИКСом в турнирной таблице. У всех команд по 8 побед и по 2 поражения. Они возглавляют турнирную таблицу чемпионата.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
04 января 2022, вторник. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
92 : 65
Автодор
Саратов, Россия
ЦСКА: Шенгелия - 18, Фойгтман - 14, Григонис - 11, Боломбой - 9, Лундберг - 9, Хэкетт - 9, Хоменко - 6, Антонов - 5, Лопатин - 4, Ухов - 3, Курбанов - 2, Милутинов - 2
Автодор: Фандеберк - 11, Минченко - 10, Джерретт - 9, Скрабб - 9, Чери - 6, Джонсон - 4, Квитковских - 4, Шакич - 4, Колесников - 3, Сергеев - 3, Гаврилов - 2, Петенев
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