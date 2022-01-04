«Зенит» проиграл «Парме» в Единой лиге ВТБ, набрав 23 очка за первую половину

«Парма» добилась победы в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником пермского клуба был «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 77:67 (21:14, 17:9, 14:19, 25:25) в пользу подопечных Казиса Максвитиса.
Хозяева уверенно начали встречу, добыв преимущество в 7 очков после первой десятиминутки. По итогам второй четверти перевес «Пармы» стал ещё больше и достиг уже 15 очков. Отметим, что «Зенит» за первую половину набрал всего 23 очка.
Гости постарались переломить ход встречи сразу после перерыва, в ходе третьей четверти сократив отставание до пяти очков. Однако на заключительный игровой отрезок хозяева за счёт более уверенной игры в концовке третьей десятиминутки уходили при перевесе в десять баллов. Заключительные десять минут получились равными и характер матча не изменили.
В составе победителей больше всего очков на счету Джеремайи Хилла (19). У «Зенита» чаще всего кольцо гостей поражал Билли Бэрон (15).
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