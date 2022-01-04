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Хавьер Паскуаль объяснил провал «Зенита» в матче с «Пармой»

Хавьер Паскуаль объяснил провал «Зенита» в матче с «Пармой»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой» (67:77). Хавьер отметил, что на игру повлияло отсутствие Алекса Пойтресса, а также плохое самочувствие Артураса Гудайтиса, Матеуша Понитки и Джордана Лойда.

«Поздравляем «Парму» с победой! Сегодня они играли намного лучше, чем мы, нам не хватало энергии. Сейчас мы проводим матчи каждые три дня, и это также влияет на состояние игроков. Не было Алекса Пойтресса, также себя плохо чувствовали Артурас Гудайтис, Матеуш Понитка и Джордан Лойд. Конечно, это не оправдания, но это также влияет на игру», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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