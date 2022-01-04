В Евролиге назвали российский клуб главной сенсацией сезона и оценили шанс ЦСКА выйти в Ф4

Генеральные менеджеры команд Евролиги приняли участие в опросе, где подвели промежуточные итоги сезона, а также назвали основных фаворитов на выход в «Финал четырёх».

Так, главной сенсацией нынешнего розыгрыша Евролиги были названы «Химки». За казанский клуб проголосовало 66,7% опрошенных. Самым неудобным соперником была признана «Барселона» (33,3%), «Олимпиакос» (22,2%) и «Анадолу Эфес» (11,1%). Игроком, контракт с которым больше всего хотелось бы подписать, был назван Никола Миротич из «Барселоны» (27,8%). Следом расположился Василие Мицич из «Анадолу Эфес» (22,2%). Пабло Ласо, возглавляющий «Реал», признали лучшим тренером. За него голоса отдали 44,4%.



Что касается главных претендентов на выход в «Финал четырёх», то ими, по мнению генеральных менеджеров, являются «Барселона» (94,4%), «Реал» (94,4%), ЦСКА (66,7%) и «Милан» (55,6%).