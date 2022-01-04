Матч российского клуба в Евролиге перенесён

Матч регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого должны были встретиться «Реал» и УНИКС, перенесён на более поздний срок. Точная дата пока не называется.

Сообщается, что поводом для решение перенести матч стал запрос со стороны российского клуба. Причина – несколько случаев заболевания коронавирусом в команде.

Изначально встреча была запланирована на 6 января и должна была начаться в 22:45 по московскому времени.

УНИКС после 18 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги. В активе российской команды 29 очков. «Реал», на счету которого 31 очко, занимает второе место после 17 проведённых встреч. Лидером является «Барселона» (33 очка).

Ранее генеральные менеджеры команд Евролиги приняли участие в опросе, где подвели промежуточные итоги сезона.