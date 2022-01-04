Тони Паркер продаёт особняк в США за $ 20 млн
Поделиться
Французский разыгрывающий Тони Паркер, выступавший за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» и «Шарлотт Хорнетс», принял решение продать свой особняк, располагающийся недалеко от Сан-Антонио (штат Техас, США). Об этом сообщает Yahoo Sports.
За особняк Паркер хочет выручить почти $ 20 млн — если точнее, $ 19,5 млн. На территории жилого строения площадью 53 акра есть аквапарк с большим количеством горок и несколькими водопадами.
Паркер — четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (2003, 2005, 2007 и 2014). В 2007 году он был признан самым ценным игроком Финала НБА. В настоящее время Тони является владельцем французского клуба «Виллербан», выступающего в Евролиге.
Комментарии
- 5 января 2022
-
00:33
- 4 января 2022
-
23:23
-
22:03
-
20:56
-
20:12
-
19:12
-
18:24
-
17:48
-
16:32
-
16:28
-
15:48
-
14:49
-
13:23
-
12:27
-
11:31
-
10:12
-
09:18
-
08:53
-
06:58
-
05:59
-
00:40
- 3 января 2022
-
23:51
-
22:02
-
20:52
-
19:39
-
18:56
-
17:58
-
16:52
-
15:42
-
14:21
-
13:38
-
12:28
-
11:36
-
10:28
-
09:10
Партнерский контент