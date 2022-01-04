Тони Паркер продаёт особняк в США за $ 20 млн

Французский разыгрывающий Тони Паркер, выступавший за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» и «Шарлотт Хорнетс», принял решение продать свой особняк, располагающийся недалеко от Сан-Антонио (штат Техас, США). Об этом сообщает Yahoo Sports.



За особняк Паркер хочет выручить почти $ 20 млн — если точнее, $ 19,5 млн. На территории жилого строения площадью 53 акра есть аквапарк с большим количеством горок и несколькими водопадами.

Паркер — четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (2003, 2005, 2007 и 2014). В 2007 году он был признан самым ценным игроком Финала НБА. В настоящее время Тони является владельцем французского клуба «Виллербан», выступающего в Евролиге.