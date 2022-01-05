Определены лучшие игроки, новички и тренеры НБА по итогам декабря

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл стали лучшими игроками декабря в Восточной и Западной конференции НБА соответственно, сообщает официальный сайт лиги.



Эмбиид набирал в среднем 29,2 очка, 11,2 подбора, 3,9 передачи,1,5 перехвата и 1,3 блок--шота в 13 матчах, в которых «Филадельфия» выиграла 8 раз. Средние показатели Митчелла составили 30,2 очка, 5,0 передачи и 3,2 подбора в 12 играх, в которых «Юта» добыла 10 побед.



Форвард «Орландо Мэджик» Франц Вагнер и защитник «Оклахома-Сити Тандер» Джош Гидди признаны лучшими новичками в Восточной и Западной конференции соответственно. Вагнер набирал в среднем 19,5 очка, 5,1 подбора и 3,1 передачи. Гидди, который стал лучшим новичком месяца второй раз подряд, записывал на свой счёт в среднем 11,8 очка, 7,1 подбора и 6,7 передачи.



Эрик Споэльстра («Майами Хит») и Тейлор Дженкинс («Мемфис Гриззлиз») — лучшие тренеры на Востоке и Западе. Споэльстра привел «Хит» к результату 10-5 за декабрь, «Гриззлис» под руководством Дженкинса выдали баланс 12-4 за месяц. Оба клуба в данный момент занимают четвёртые места в турнирной таблице своих конференций.