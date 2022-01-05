Определены лучшие игроки, новички и тренеры НБА по итогам декабря

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл стали лучшими игроками декабря в Восточной и Западной конференции НБА соответственно, сообщает официальный сайт лиги.
Эмбиид набирал в среднем 29,2 очка, 11,2 подбора, 3,9 передачи,1,5 перехвата и 1,3 блок--шота в 13 матчах, в которых «Филадельфия» выиграла 8 раз. Средние показатели Митчелла составили 30,2 очка, 5,0 передачи и 3,2 подбора в 12 играх, в которых «Юта» добыла 10 побед.
Форвард «Орландо Мэджик» Франц Вагнер и защитник «Оклахома-Сити Тандер» Джош Гидди признаны лучшими новичками в Восточной и Западной конференции соответственно. Вагнер набирал в среднем 19,5 очка, 5,1 подбора и 3,1 передачи. Гидди, который стал лучшим новичком месяца второй раз подряд, записывал на свой счёт в среднем 11,8 очка, 7,1 подбора и 6,7 передачи.
Эрик Споэльстра («Майами Хит») и Тейлор Дженкинс («Мемфис Гриззлиз») — лучшие тренеры на Востоке и Западе. Споэльстра привел «Хит» к результату 10-5 за декабрь, «Гриззлис» под руководством Дженкинса выдали баланс 12-4 за месяц. Оба клуба в данный момент занимают четвёртые места в турнирной таблице своих конференций.
- 5 января 2022
-
09:30
-
09:27
-
08:58
-
06:51
-
00:33
- 4 января 2022
-
23:23
-
22:03
-
20:56
-
20:12
-
19:12
-
18:24
-
17:48
-
16:32
-
16:28
-
15:48
-
14:49
-
13:23
-
12:27
-
11:31
-
10:12
-
09:18
-
08:53
-
06:58
-
05:59
-
00:40
- 3 января 2022
-
23:51
-
22:02
-
20:52
-
19:39
-
18:56
-
17:58
-
16:52
-
15:42
-
14:21
-
13:38