Евролига перенесла 7 из 9 матчей тура. Пока не отменили только игры ЦСКА и «Зенита»

Матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Црвеной Звездой» и «Фенербахче», который должен был состояться 6 января в Белграде, был перенесён, сообщает BasketNews.



Представители сербского клуба запросили перенос матча после того, как сразу 8 игроков и 3 сотрудника (включая главного тренера Деяна Радонича) заразились коронавирусом, из-за чего команда лишилась возможности составить минимальную заявку из восьми человек на эту встречу.



Эта игра стала уже седьмой перенесённой на другой срок в 19-м туре регулярного чемпионата Евролиги. Ранее по схожим причинам были перенесены матчи «Маккаби» — «Баскония», АСВЕЛ — «Монако», «Реал» — УНИКС, «Альба» — «Панатинаикос», «Анадолу Эфес» — «Бавария» и «Жальгирис» — «Олимпиакос».



В настоящий момент неперенесёнными остаются лишь две встречи с участием российских команд — матч ЦСКА и «Барселоны» и «Олимпии Милан» и «Зенита». Игра ЦСКА — «Барселона» может быть отменена в среду, поскольку сразу 13 представителей испанского клуба заразились коронавирусом.