Евролига перенесла 7 из 9 матчей тура. Пока не отменили только игры ЦСКА и «Зенита»

Матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Црвеной Звездой» и «Фенербахче», который должен был состояться 6 января в Белграде, был перенесён, сообщает BasketNews.
Представители сербского клуба запросили перенос матча после того, как сразу 8 игроков и 3 сотрудника (включая главного тренера Деяна Радонича) заразились коронавирусом, из-за чего команда лишилась возможности составить минимальную заявку из восьми человек на эту встречу.
Эта игра стала уже седьмой перенесённой на другой срок в 19-м туре регулярного чемпионата Евролиги. Ранее по схожим причинам были перенесены матчи «Маккаби» — «Баскония», АСВЕЛ — «Монако», «Реал» — УНИКС, «Альба» — «Панатинаикос», «Анадолу Эфес» — «Бавария» и «Жальгирис» — «Олимпиакос».
В настоящий момент неперенесёнными остаются лишь две встречи с участием российских команд — матч ЦСКА и «Барселоны» и «Олимпии Милан» и «Зенита». Игра ЦСКА — «Барселона» может быть отменена в среду, поскольку сразу 13 представителей испанского клуба заразились коронавирусом.
- 5 января 2022
-
09:30
-
09:27
-
08:58
-
06:51
-
00:33
- 4 января 2022
-
23:23
-
22:03
-
20:56
-
20:12
-
19:12
-
18:24
-
17:48
-
16:32
-
16:28
-
15:48
-
14:49
-
13:23
-
12:27
-
11:31
-
10:12
-
09:18
-
08:53
-
06:58
-
05:59
-
00:40
- 3 января 2022
-
23:51
-
22:02
-
20:52
-
19:39
-
18:56
-
17:58
-
16:52
-
15:42
-
14:21
-
13:38