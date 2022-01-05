Никола Йокич назвал легендарного игрока НБА, который его восхищает

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич заявил, что восхищается карьерой легендарного немецкого форварда Дирка Новицки.
«Дирк Новицки — один из тех немногих игроков, кто выступал в составе одной команды на протяжении всей своей карьеры. Я очень восхищаюсь этим. Дирк не бросил команду в трудный период», — приводит слова Йокича Hoop Central.
Новицки — легенда «Далласа». Всю карьеру в НБА (21 сезон) провёл в составе команды из Техаса. Более чем за два десятка лет он становился чемпионом, по разу был признан самым ценным игроком сезона и самым ценным игроком финальной серии плей-офф, четыре раза включался в первую символическую сборную сезона, 14 раз приглашался на Матч звёзд лиги и один раз становился победителем конкурса трёхочковых. Дирк занимает шестое место в списке самых результативных игроков в истории лиги. По завершении регулярного сезона – 2018/2019 игрок объявил о завершении карьеры.
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