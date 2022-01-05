ESPN уволил ведущую, которую отстранили от освещения НБА после скандального высказывания

Телеканал ESPN и телеведущая Рэйчел Николс официально расторгли контракт, сообщает New York Post. По соглашению Николс должна была работать на телеканале ещё год.
Следующее место работы Николс пока остаётся неизвестным. Ведущая и ESPN отказываются от комментариев по поводу расторжения сотрудничества. Сообщается, что Николс зарабатывала от 1,5 до 2 миллионов долларов в год.
Напомним, случайно записанный телефонный разговор Николс во время прошлогоднего плей-офф в «пузыре» НБА в Орландо стал причиной расового скандала на ESPN. Конфликтная ситуация началась, когда руководители канала выбрали чернокожую Марию Тэйлор вместо Николс в качестве основной ведущей для освещения финальной серии НБА в 2020 году. Рэйчел высказала мнение, что Мария получила работу благодаря необходимости повысить расовое разнообразие на канале. После скандала Николс отстранили от работы на финале НБА минувшего сезона между «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс».
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