Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ESPN уволил ведущую, которую отстранили от освещения НБА после скандального высказывания

ESPN уволил ведущую, которую отстранили от освещения НБА после скандального высказывания
Комментарии

Телеканал ESPN и телеведущая Рэйчел Николс официально расторгли контракт, сообщает New York Post. По соглашению Николс должна была работать на телеканале ещё год.

Следующее место работы Николс пока остаётся неизвестным. Ведущая и ESPN отказываются от комментариев по поводу расторжения сотрудничества. Сообщается, что Николс зарабатывала от 1,5 до 2 миллионов долларов в год.

Напомним, случайно записанный телефонный разговор Николс во время прошлогоднего плей-офф в «пузыре» НБА в Орландо стал причиной расового скандала на ESPN. Конфликтная ситуация началась, когда руководители канала выбрали чернокожую Марию Тэйлор вместо Николс в качестве основной ведущей для освещения финальной серии НБА в 2020 году. Рэйчел высказала мнение, что Мария получила работу благодаря необходимости повысить расовое разнообразие на канале. После скандала Николс отстранили от работы на финале НБА минувшего сезона между «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022