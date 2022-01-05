Гэри Пэйтон объяснил провал Расселла Уэстбрука в «Лейкерс»
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Известный баскетболист Гэри Пэйтон дал комментарий по поводу неудачных выступлений Расселла Уэстбрука в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Я не думаю, что Расселл играет так, как он должен играть. Для него это что-то новое, ведь он так долго был человеком, который был главной звездой команды, а теперь он оказался с Энтони Дэвисом и Леброном Джеймсом. Он должен отдавать им мяч. Он настолько доминирует в баскетболе, что не делает тех вещей, которые должен делать. Мне кажется, он чересчур много думает на площадке», — приводит слова Пэйтона Fadeaway World.
Напомним, сегодня Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» не допустил ни одной потери за игру. Это первый случай для него, когда он показывает такую статистику, с 2016 года.
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