Гэри Пэйтон объяснил провал Расселла Уэстбрука в «Лейкерс»

Известный баскетболист Гэри Пэйтон дал комментарий по поводу неудачных выступлений Расселла Уэстбрука в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я не думаю, что Расселл играет так, как он должен играть. Для него это что-то новое, ведь он так долго был человеком, который был главной звездой команды, а теперь он оказался с Энтони Дэвисом и Леброном Джеймсом. Он должен отдавать им мяч. Он настолько доминирует в баскетболе, что не делает тех вещей, которые должен делать. Мне кажется, он чересчур много думает на площадке», — приводит слова Пэйтона Fadeaway World.

Напомним, сегодня Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» не допустил ни одной потери за игру. Это первый случай для него, когда он показывает такую статистику, с 2016 года.