Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гэри Пэйтон объяснил провал Расселла Уэстбрука в «Лейкерс»

Гэри Пэйтон объяснил провал Расселла Уэстбрука в «Лейкерс»
Комментарии

Известный баскетболист Гэри Пэйтон дал комментарий по поводу неудачных выступлений Расселла Уэстбрука в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я не думаю, что Расселл играет так, как он должен играть. Для него это что-то новое, ведь он так долго был человеком, который был главной звездой команды, а теперь он оказался с Энтони Дэвисом и Леброном Джеймсом. Он должен отдавать им мяч. Он настолько доминирует в баскетболе, что не делает тех вещей, которые должен делать. Мне кажется, он чересчур много думает на площадке», — приводит слова Пэйтона Fadeaway World.

Напомним, сегодня Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» не допустил ни одной потери за игру. Это первый случай для него, когда он показывает такую статистику, с 2016 года.

Новость по теме
Расселл Уэстбрук не совершил ни одной потери за игру впервые с 2016 года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022