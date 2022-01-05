Кевин Гарнетт назвал игрока НБА, который его раздражает
Поделиться
Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт рассказал, что его раздражает форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс.
«Эндрю Уиггинс один из моих любимых игроков, за которыми я наблюдаю. И в то же время он меня бесит, потому что у него есть способность быть на другом уровне», — приводит слова Гарнетта Clutch Points.
43-летний Гарнетт провёл в НБА 21 сезон. В 2008 году он стал чемпионом лиги в составе «Бостон Селтикс», а в 2004-м получил звание MVP сезона. Гарнетт — пятый номер драфта-1995. Первую половину карьеры он провёл в «Миннесоте Тимбервулвз», после «Бостона» выступал за «Бруклин», а затем вернулся в «Миннесоту».
Ранее Гарнетт назвал свою пятёрку претендентов на звание MVP в НБА в этом году.
Комментарии
- 5 января 2022
-
21:26
-
20:11
-
19:14
-
18:25
-
17:17
-
16:47
-
14:59
-
13:06
-
12:55
-
11:55
-
10:51
-
09:30
-
09:27
-
08:58
-
06:51
-
00:33
- 4 января 2022
-
23:23
-
22:03
-
20:56
-
20:12
-
19:12
-
18:24
-
17:48
-
16:32
-
16:28
-
15:48
-
14:49
-
13:23
-
12:27
-
11:31
-
10:12
-
09:18
-
08:53
-
06:58
-
05:59
Партнерский контент