Кевин Гарнетт назвал игрока НБА, который его раздражает

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт рассказал, что его раздражает форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс.

«Эндрю Уиггинс один из моих любимых игроков, за которыми я наблюдаю. И в то же время он меня бесит, потому что у него есть способность быть на другом уровне», — приводит слова Гарнетта Clutch Points.

43-летний Гарнетт провёл в НБА 21 сезон. В 2008 году он стал чемпионом лиги в составе «Бостон Селтикс», а в 2004-м получил звание MVP сезона. Гарнетт — пятый номер драфта-1995. Первую половину карьеры он провёл в «Миннесоте Тимбервулвз», после «Бостона» выступал за «Бруклин», а затем вернулся в «Миннесоту».

Ранее Гарнетт назвал свою пятёрку претендентов на звание MVP в НБА в этом году.