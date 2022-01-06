«Хьюстон» прервал 8-матчевую серию поражений, обыграв на выезде «Вашингтон»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 114:111, благодаря чему им удалось прервать 8-матчевую серию поражений.

Самый значительный вклад в победу «Хьюстона» внёс форвард Кристиан Вуд, отметившийся дабл-даблом из 22 очков, 11 подборов и 1 передачи. В составе «Вашингтона» лучшим по результативности стал защитник Брэдли Бил – 27 очков, 5 подборов и 5 передач.

В параллельных матчах «Филадельфия Сиксерс» на выезде победила «Орландо Мэджик» (116:106) благодаря 31 очку камерунского центрового Джоэля Эмбиида, а «Шарлотт Хорнетс» разгромил «Детройт Пистонс» с разницей +29 (140:111).