«Хьюстон» прервал 8-матчевую серию поражений, обыграв на выезде «Вашингтон»
Поделиться
В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 114:111, благодаря чему им удалось прервать 8-матчевую серию поражений.
Самый значительный вклад в победу «Хьюстона» внёс форвард Кристиан Вуд, отметившийся дабл-даблом из 22 очков, 11 подборов и 1 передачи. В составе «Вашингтона» лучшим по результативности стал защитник Брэдли Бил – 27 очков, 5 подборов и 5 передач.
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2022, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
111 : 114
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Вашингтон Уизардс: Бил - 27, Колдуэлл-Поуп - 26, Кузма - 24, Нето - 14, Авдия - 8, Кисперт - 7, Гэффорд - 5, Echenique, Goodwin, Sword, Брайант, Гилл, Дав. Бертанс, Джонсон, Динвидди, Тодд, Уинстон, Уонамэйкер, Уотерс, Харрелл, Хатимура, Холидей, Ээи
Хьюстон Рокетс: Вуд - 22, Грин - 22, Гордон - 19, Тэйт - 13, Мартин - 11, Портер - 9, Кристофер - 8, Мэтьюз - 5, Нваба - 5, Queen, Брукс, Гаруба, Джарро, Никс, Огастин, Тайс, Уолл, Шенгюн
В параллельных матчах «Филадельфия Сиксерс» на выезде победила «Орландо Мэджик» (116:106) благодаря 31 очку камерунского центрового Джоэля Эмбиида, а «Шарлотт Хорнетс» разгромил «Детройт Пистонс» с разницей +29 (140:111).
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2022, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
106 : 116
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Орландо Мэджик: Энтони - 26, Бамба - 19, Росс - 18, Вагнер - 15, Картер - 12, Харрис - 10, Океке - 6, Gillespie, Gravett, Айзек, Браздейкис, Вагнер, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Мюлдер, Саггс, Скофилд, Фрейзер, Фульц, Хэмптон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 31, Харрис - 22, Карри - 20, Коркмаз - 20, Драммонд - 12, Ньянг - 8, Джо - 3, Key, Powell, Браун, Бэсси, Грин, Макси, Милтон, Рид, Симмонс, Спрингер, Тибулл, Хенри
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2022, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
140 : 111
Детройт Пистонс
Детройт
Шарлотт Хорнетс: Убре - 32, Бриджес - 19, Хэйворд - 19, Розир - 16, Вашингтон - 14, Болл - 12, Макдэниелс - 9, Ричардс - 7, Мартин - 5, Пламли - 5, Букнайт - 2, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Смит, Тор
Детройт Пистонс: Лайлз - 17, Каннингем - 16, Джексон - 15, Бей - 11, Диалло - 9, Робинсон - 9, Potter - 8, Макгрудер - 8, Хейз - 8, Ли - 7, Гарза - 3, Paige, Palmer, Грант, Джексон, Джозеф, Ливерс, Олиник, Пикетт, Смит, Стюарт
Комментарии
- 6 января 2022
-
05:42
-
00:17
-
00:06
- 5 января 2022
-
23:33
-
22:38
-
21:26
-
20:11
-
19:14
-
18:25
-
17:17
-
16:47
-
14:59
-
13:06
-
12:55
-
11:55
-
10:51
-
09:30
-
09:27
-
08:58
-
06:51
-
00:33
- 4 января 2022
-
23:23
-
22:03
-
20:56
-
20:12
-
19:12
-
18:24
-
17:48
-
16:32
-
16:28
-
15:48
-
14:49
-
13:23
-
12:27
-
11:31
Партнерский контент